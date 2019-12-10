https://static.news.ru/photo/dfba340e-a0f6-11e9-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России (СКР) обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР.

За 2019 год, по данным Следственного комитета, среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата.

Уточняется, что среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления.

Невзирая на чины и должности, сотрудник, совершивший преступление, привлекается к уголовной ответственности. В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 27 сотрудников СКР, — прокомментировала статистику Светлана Петренко.

Если принимать во внимание количество сотрудников в каждом ведомстве, процент коррупционеров в СКР станет самым высоким среди прочих силовиков. Перед судом предстаёт каждый 858-й сотрудник Следственного комитета, в то время как среди работников МВД в коррупции замечен каждый 1190-й.

Как ранее писал NEWS.ru, только в текущем году подследственными коррупционерами возмещён ущерб на сумму 2,047 млрд рублей. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин.