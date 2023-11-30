Скончался один из основоположников советской программы по изучению Луны Советский астроном Михаил Маров скончался в возрасте 90 лет

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Маров

В Москве скончался советский и российский астроном Михаил Маров, который стоял у истоков программы СССР по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Академик ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра, — заявил Зеленый.

По словам ученого, в последнее время Маров болел, но «успел попрощаться» с близкими. Зеленый добавил, что его коллега летом отметил 90-летний юбилей и, несмотря на плохое самочувствие, отлично справлялся с полуторачасовыми докладами.

С 2008 года Маров работал заведующим отделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН. Академик является автором свыше 250 научных работ в российских и зарубежных журналах. Маров также написал 15 монографий по актуальным проблемам исследований космоса. В 1970 году стал лауреатом Ленинской премии.

Ранее скончался советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Он умер на 77-м году жизни в Соединенных Штатах, где в свое время получил политическое убежище и гражданство.