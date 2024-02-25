Скончался лауреат «Золотой Маски» Владимир Гуляев Народный артист России Владимир Гуляев скончался на 93-м году жизни

Фото: Куров Александр/ИТАР-ТАСС

Владимир Гуляев

Советский и российский актер, театральный деятель, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гуляев скончался в возрасте 92 лет, говорится на сайте Коми-Пермяцкого драматического театра. За время своей творческой карьеры Гуляев поставил около 160 спектаклей, часть из которых самостоятельно оформил, в качестве актера создал множество самобытных образов.

Владимиру Гуляеву удалось создать театр высокой профессиональной культуры и заявить о нем в театральном пространстве страны, — говорится в сообщении.

Из некролога следует, что Гуляев проработал художественным руководителем Коми-Пермяцкого театра около 30 лет. За это время учреждение ориентировалось на требования времени, но опиралось на непреходящие ценности «сеять разумное, доброе, вечное», отмечается в сообщении. Прощание с артистом состоится 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61.

Ранее скончался советский и американский пианист Виталий Куприй, который был клавишником Trans-Siberian Orchestra. Музыкант ушел из жизни в возрасте 49 лет в Филадельфии. Коллеги Куприя по музыкальному проекту назвали его всемирно известным композитором и классическим пианистом.

До этого ушел из жизни режиссер мультфильма «Очень синяя борода», песни в котором исполнили Михаил Боярский и Лариса Долина. Владимир Самсонов скончался в возрасте 87 лет. Он создавал оформление советскому телевидению, а также был автором заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».