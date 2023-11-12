Скончалась российская писательница и драматург Нина Садур

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Нина Садур

Российская писательница, драматург и сценарист Нина Садур скончалась в Москве на 74-м году жизни, сообщила ТАСС ее дочь Екатерина. Отпевание состоится 15 ноября.

Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу, — заявила Екатерина.

Известно, что Садур долгое время боролась с тяжелой болезнью. По словам дочери драматурга, место похорон будет объявлено позже.

Нина Садур родилась в 1950 году в Новосибирске в семье поэта Николая Перевалова. Писать начала с конца 1970-х годов. В 33 года окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Первый полноценный сборник пьес под названием «Чудная баба» она выпустила в 1989 году. Садур является членом Союза писателей СССР и лауреатом премии журнала «Знамя».

Ранее в Бельгии на 101-м году жизни скончалась русская писательница Татьяна Муромцева, которая была племянницей поэта Ивана Бунина. Последние дни жизни литератор провела в католическом пансионе во Фруаене. Она также была внучкой первого председателя Государственной думы Российской империи Сергея Муромцева. Большую часть жизни она провела во Франции, куда ее отправила мать еще в детстве. В 2012 году писательница издала книгу воспоминаний «В поисках моей России».