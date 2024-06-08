Скончалась еще одна звезда «Моей прекрасной няни» В Греции умерла звезда «Моей прекрасной няни» Стилианопулу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Греции умерла актриса Деспина Стилианопулу, известная как «королева эпизода», сообщает «Российская газета». Она также снималась в греческой версии сериала «Моя прекрасная няня».

Стилианопулу был 91 год. Она впервые появилась на экране в 1960 году и сыграла более 100 ролей. Актриса была известна главным образом комическими ролями провинциалок с акцентированным говором — горничных, служанок, экономок и так далее. Она также снималась в греческой версии сериала «Моя прекрасная няня».

Звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

Ранее вдовец Заворотнюк Петр Чернышев взял пятилетнюю дочь Милу на могилу матери. Семья посетила Троекуровское кладбище на следующий день после похорон. Чернышева с девочкой сопровождали бабушка Валентина и сестра актрисы Анна.

До этого члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.