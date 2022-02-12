Скончалась актриса Зинаида Кириенко

Актриса Зинаида Кириенко во время торжественного вечера, посвященного 100-летию ВГИК им. С.Герасимова

Народная артистка России Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет. До этого актриса была госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.

10 февраля артистка поступила в медицинское учреждение с подозрением на коронавирус. Тем не менее врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что из-за диагностированных заболеваний актриса была частично парализована.

Зинаида ушла из жизни сегодня ночью, — сказал источник, не уточнив место и время прощания.

Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски — 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

Ранее на 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик, известная ролями в сериале «Оттепель» и фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил». О смерти актрисы в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.