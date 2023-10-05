Сколько зарабатывают учителя в России: повысят ли их зарплаты в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России 5 октября отмечают День учителя. Профессиональный праздник работников сферы образования был утвержден в 1965 году. Сколько зарабатывают педагоги, планируется ли проиндексировать их зарплаты в 2024 году?

Какую зарплату получают учителя в России

По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тысячи рублей.

Больше всего получают педагоги на Чукотке — 161 тысячу рублей в месяц и в Ямало-Ненецком автономном округе — 156 тысяч рублей. В Москве средняя зарплата учителей в январе — июне составила 135 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе — 120 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге труд учителей в среднем оценивается в 85,4 тысячи рублей, в Ленинградской области — в 58 тысяч рублей. В Северо-Западном федеральном округе меньше всего педагоги зарабатывают в Псковской области. Их зарплата составляет около 40 тысяч рублей. В Новгородской области учителям платят порядка 42 тысяч рублей, в Вологодской — 59 тысяч рублей, в республиках Карелия и Коми — 62 и 65 тысяч соответственно.

В Южном федеральном округе средний уровень заработной платы варьируется в пределах от 40 до 54 тысяч рублей.

Самый низкий показатель — 21,5 тысячи рублей — в Карачаево-Черкесии. Невысокий уровень зарплаты у учителей также в Ингушетии. Им ежемесячно в среднем платят порядка 30 тысяч рублей. В Центральном федеральном округе меньше всего получают педагоги в Ивановской и Костромской областях — 37 и 41 тысячу рублей соответственно.

Будут ли повышать зарплаты учителям в 2024 году

На 2024 год запланировано повышение зарплат бюджетникам, в частности, с 1 января на 9,8% будут проиндексированы ежемесячные выплаты сотрудникам учреждений образования.

В Госдуму также был внесен законопроект, устанавливающий заработную плату учителям, работающим на полной ставке, на уровне не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2024 года в России величина МРОТ будет составлять 16 242 рубля.

Инициатива предполагает, что зарплата учителей муниципальных общеобразовательных организаций должна быть не ниже средней заработной платы по региону, в котором работает педагог. По мнению авторов законопроекта, сегодня в России актуальна проблема, когда выплаты преподавателей сильно разнятся в зависимости от места жительства. Однако первый заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала предложение безответственным.

«Как бы мы ни хотели улучшить жизнь наших граждан, если решение не будет подкреплено финансовыми возможностями государства, то, к сожалению, это останется декларацией. Принимать законопроект, касающийся дополнительных трат, не имея на это возможностей, — это безответственно», — отметила депутат.

Какую зарплату учителей россияне считают достойной

Достойная зарплата учителя должна составлять 95 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование, в ходе которого было опрошено более полутора тысяч жителей разных регионов России.

Самые высокие ожидания от оплаты труда педагогов оказались в Москве и Санкт-Петербурге — 125 и 100 тысяч рублей соответственно.

По мнению 28% опрошенных, учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей. 23% россиян считают, что педагогам ежемесячно должны выплачивать 80–100 тысяч рублей. Еще 17% респондентов заявили, что работники сферы образования достойны получать от 100 до 150 тысяч рублей.

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