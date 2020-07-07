Скандальный материал о гибели рейса MH17 выпустили в Китае

https://static.news.ru/photo/4e1c1e42-c060-11ea-9212-fa163e074e61_660.jpg Фото: zumapress/Global Look Press

В деле о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, появились новые свидетели, которые утверждают, что инцидент мог быть спецоперацией СБУ. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Один из свидетелей крушения настаивает, что после падения он наблюдал, как «боевая единица ВВС Украины резко изменила свой курс. Тот же военный самолёт, по словам свидетеля, летал в районе инцидента и до крушения», пишет «Царьград».

Китайское здание отмечает, что подобные показания идут вразрез с данными нидерландской следственной группы. Кроме того, журналисты из КНР утверждают, что голландская доказательная база слишком слаба и уверены, что Украина должна фигурировать в деле MH17 как главный подозреваемый.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами 53-й бригады из Курска на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.