СК возбудил уголовное дело после взрыва машины в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Коровинском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного СУ СК России. Отмечается, что прокуратура Москвы в свою очередь взяла на контроль ход расследования обстоятельств инцидента.

В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, — сообщили в СК.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. В надзорном ведомстве добавили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

О произошедшем на Коровинском шоссе сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По его данным, в результате водитель иномарки получил травму ноги. Согласно сведениям канала, повреждения также получили автомобили Infiniti и BMW, находившиеся поблизости.

Канал уточнил, что взрыв произошел после того, как владелец внедорожника повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. По информации канала, иномарку могли заминировать.