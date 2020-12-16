СК возбудил дело после гибели 14 пациентов в COVID-госпитале в Курске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска.
Ранее один из Telegram-каналов, освещающих курские новости, сообщил о смерти в медучреждении 14 пациентов. По данным канала, 5 ноября в госпитале произошёл сбой подачи кислорода.
Представитель прокуратуры Курской области
Ростехнадзор провёл внеплановую проверку, выявил проблемы с газификатором и привлёк к административной ответственности сотрудника госпиталя. Представитель прокуратуры подтвердил возбуждение уголовного дела.
В администрации Курской области также уверяют, что больные не оставались без кислорода. По данным городских властей, после сбоя 38 пациентов экстренно перевели в другие больницы.
Представитель администрации подчеркнул, что газификатор починили в течение суток, но добавил, что «проверка следственных органов по данному случаю еще не завершена, окончательные выводы пока делать нельзя».
Ранее NEWS.ru писал, что в челябинской больнице, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом, произошёл взрыв в помещении, где хранились кислородные баллоны. В результате отключения кислородной поддержки скончались два пациента.