СК возбудил дело после гибели 14 пациентов в COVID-госпитале в Курске

https://static.news.ru/photo/3da3c9d4-3fd1-11eb-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска.

Ранее один из Telegram-каналов, освещающих курские новости, сообщил о смерти в медучреждении 14 пациентов. По данным канала, 5 ноября в госпитале произошёл сбой подачи кислорода.

Представитель прокуратуры Курской области рассказал РИА Новости, что пациенты действительно скончались, однако не в тот день, когда отключился газификатор. По данным сотрудника надзорного ведомства, все 14 человек скончались от болезни в течение нескольких дней. Собеседник агентства добавил, что после сбоя больным подавали кислород из портативных баллонов.

Ростехнадзор провёл внеплановую проверку, выявил проблемы с газификатором и привлёк к административной ответственности сотрудника госпиталя. Представитель прокуратуры подтвердил возбуждение уголовного дела.

В администрации Курской области также уверяют, что больные не оставались без кислорода. По данным городских властей, после сбоя 38 пациентов экстренно перевели в другие больницы.

Представитель администрации подчеркнул, что газификатор починили в течение суток, но добавил, что «проверка следственных органов по данному случаю еще не завершена, окончательные выводы пока делать нельзя».

Ранее NEWS.ru писал, что в челябинской больнице, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом, произошёл взрыв в помещении, где хранились кислородные баллоны. В результате отключения кислородной поддержки скончались два пациента.