СК возбудил дело о хищении средств, выделенных на ремонт кораблей ВМФ РФ

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Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту украденных средств, выделенных сотрудникам ОАО «Промышленная группа «Новик» на ремонт кораблей Российского Военно-морского флота, передает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы, которое касается ареста одного из обвиняемых. Сумма хищений не уточняется.

Органами предварительного расследования Кузнецов Александр Сергеевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Настоящее уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств ОАО ПГ «Новик» по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России, — говорится в документе.

Ранее бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В рамках уголовного дела также был задержан бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров и бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Бывшему министру уже вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца.