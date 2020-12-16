СК РФ продолжит расследование массовых убийств советских граждан на Кубани

https://static.news.ru/photo/3199b086-411b-11eb-83a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ добилась отменены постановления о приостановлении следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Материалы продолжат изучать сотрудники СК РФ, заявили в ГП РФ 18 декабря.

Изучение уголовного дела по поручению Генеральной прокуратуры показало, что в материалах имеются сведения об осуждении за военные преступления 6 переводчиков из числа членов «Зондеркоманды СС-10а», а также о том, что переводчики Гельмут Оберлендер, Гирш и другие (всего 7 человек) покинули территорию СССР при отступлении немецко-фашистских войск, их местонахождение неизвестно. В то же время имеются сведения, что в настоящее время Оберлендер проживает на территории одного из зарубежных государств, — говорится в сообщении на официальной странице ГП РФ в социальной сети Facebook.

В тексте отмечается, что в период с августа 1941 года по январь 1943-го на Кубани в станице Марьянской нацисты расстреляли 47 граждан. Солдаты вермахта также применили машины-«душегубки» в станице Березанской и убили около 300 пациентов лечебно-исправительного учреждения. Кроме того, в ст. 3-я Речка Кочеты (Чернышёвка), военные преступники расправились с 42 пациентами детской психбольницы, а в ст. Старо-Щербиновской задушили 214 детдомовцев.

Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР геноцидом со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны будет развиваться как внутри РФ, так и за её пределами, судебные акты в обобщённом виде станут предметом реагирования на международном уровне, рассказал глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РФ. В октябре 2020 года Солецкий районный суд в Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей советских населённых пунктов нацистами.

Организатором массовых убийств в этом районе считается немецкий генерал Курт Херцог. В 1947 году он был приговорён советским трибуналом к 25 годам лагерей, в 1948 году он скончался. При этом исполнители казней так и не были привлечены к ответственности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в симферопольской школе-интернате № 2 установили гранитный камень в память о более чем 200 крымских детдомовцах, замученных фашистами во время Великой Отечественной войны в Ейске.