СК РФ: природное загрязнение — основная версия экокатастрофы на Камчатке

https://static.news.ru/photo/527fc22c-1501-11eb-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

Приоритетной версией экологической катастрофы на Камчатке является природное загрязнение. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Управление продолжает расследовать уголовное дело по факту загрязнения акватории Ачинского залива Камчатского края, приведшего к массовой гибели морских животных. Ведомство напоминает, что на месте продолжает работать следственная группа, которая проверяет различные версии загрязнения.

Отмечается, что осмотры акватории и прибрежной территории залива, а также районов, прилегающих к местам захоронения вредных веществ, и исследования донных отложений, воды и грунта в них позволили исключить возможность загрязнения из указанных объектов. Помимо этого, установлено, что утечек нефтепродуктах на судах, кораблях и подводных лодках, заходивших в акваторию залива, не происходило.

СК РФ также рассказал, что в ходе расследования проводятся физико-химические, экологические и судебно-медицинские экспертизы. Результаты биохимических экспертиз не выявили признаков токсического отправления у лиц, обратившихся за медпомощью.

В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжёлых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона, — говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что пока продолжаются мероприятия с целью выявить причины изменения характеристик воды. После завершения всех экспертиз и получения их результатов будет принято процессуальное решение.

В конце сентября в Сети появились фото и видео с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Как сообщал NEWS.ru, учёные назвали причиной случившегося именно природные процессы. По мнению специалистов, во всём виноваты микроводоросли, которые зацвели из-за аномально тёплой воды. Цветение этих организмов иначе называют красными приливами — это период активного размножения фитопланктона. При этом микроводоросли во время цветения вырабатывают токсины, в результате чего на глубинах от 5 до 15 метров уровень кислорода существенно снизился. Таким образом, причиной гибели обитателей залива стало кислородное голодание.