СК отказался возбуждать дело о попытках убийства Владимира Кара-Мурзы

https://static.news.ru/photo/ce4c3de0-bd62-11eb-961a-96000091f725_660.jpg Владимир Кара-Мурза Фото: Владимир Кара-Мурза/facebook.com

Следственный комитет отказал оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе — младшему в требовании возбудить дело о покушениях на его убийства в 2015 и 2017 годах. Об этом говорится в ответе ведомства его адвокату Вадиму Прохорову, который заявитель опубликовал в Facebook.

Отказ в ведомстве мотивировали «отсутствием события преступления».

Всё как полагается. За участие в оппозиционных акциях выламывают двери и этапируют на суд самолётом, а когда речь об убийствах и покушениях на лидеров оппозиции — то «дверь в домовладение никто не открыл» или «обращение не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений». Теперь вот ещё одна формулировка в коллекцию, — подчеркнул Кара-Мурза.

Он отметил, что будет оспаривать это решение и готов дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где дело будут рассматривать по ускоренной процедуре из-за угрозы жизни.

Уже давно в политических делах российским гражданам не удаётся найти правосудия ближе Страсбурга. Ну что ж, Страсбург — так Страсбург, — заключил он.

Заявление в СК Кара-Мурза подал 18 февраля. Поводом для обращения в органы, по словам оппозиционера, стало расследование Bellingcat и The Insider. В нём говорится, что Кара-Мурзу-младшего отравили и причастны к этому несколько сотрудников спецслужб.

В первый раз политик оказался в больнице с симптомами отравления неизвестным веществом в 2015 году. Следующий подобный случай произошёл в 2017 году. Оба раза Кара-Мурза-младший оказывался в критическом состоянии. Он был подключён к аппаратам ИВЛ и гемодиализа. Тогда оппозиционер рассказывал, что диагноз его был «токсическое действие неуточнённого вещества, то есть отравление непонятно чем».

При этом главный врач Городской клинической больницы Москвы № 79 Денис Проценко тогда заверял, что оснований считать причиной резкого ухудшения состояния Кара-Мурзы-младшего токсическое отравление нет.