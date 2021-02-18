Оппозиционер Кара-Мурза подал заявление в СК о покушении на убийство

https://static.news.ru/photo/9e25584a-71e5-11eb-9bd9-96000091f725_660.jpg Владимир Кара-Мурза-младший Фото: vkaramurza/instagram.com

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший потребовал у Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Глава Фонда Бориса Немцова считает необходимым провести расследование по факту его госпитализаций с симптомами отравления в 2015 и 2017 годах.

Подали в СКР заявление о преступлении по итогам расследования Bellingcat и The Insider о моих отравлениях в 2015 и 2017. Требуем возбудить дело по ст. 105 через 30 УК (покушение на убийство), — написал Кара-Мурза в Twitter.

ÐÐ¾Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð² Ð¡ÐÐ Ð·Ð°ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ Ð¿ÑÐµÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¸ÑÐ¾Ð³Ð°Ð¼ ÑÐ°ÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Bellingcat Ð¸ The Insider Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÑÑ Ð² 2015 Ð¸ 2017.



Ð¢ÑÐµÐ±ÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑÐ´Ð¸ÑÑ Ð´ÐµÐ»Ð¾ Ð¿Ð¾ ÑÑ. 105 ÑÐµÑÐµÐ· 30 Ð£Ð (Ð¿Ð¾ÐºÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° ÑÐ±Ð¸Ð¹ÑÑÐ²Ð¾) Ð¸ Ð¿ÑÐ¸Ð²Ð»ÐµÑÑ Ðº Ð¾ÑÐ²ÐµÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¤Ð¡Ð ÐÐµÐ·ÐµÐ½ÑÐµÐ²Ð°, Ð¡Ð°Ð¼Ð¾ÑÐ°Ð»Ð°, ÐÑÐ´ÑÑÐ²ÑÐµÐ²Ð° Ð¸ Ð¡ÑÑ Ð°ÑÐµÐ²Ð°. pic.twitter.com/S4myfvAZor — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) February 18, 2021

Поводом для обращения в органы, по словам оппозиционера, стало расследование Bellingcat и The Insider. В нём говорится, Кара-Мурзу-младшего отравили и причастны к этому несколько сотрудников спецслужб. Других источников и комментариев по этому поводу у президента Фонда Немцова нет.

В первый раз политик оказался в больнице с симптомами отравления неизвестным веществом в 2015 году. Следующий подобный случай произошёл в 2017 году. Оба раза Кара-Мурза-младший оказывался в критическом состоянии. Он был подключен к аппарату ИВЛ и гемодиализа. Тогда оппозиционер рассказывал, что диагноз его был «токсическое действие неуточненного вещества, то есть отравление непонятно чем».

При этом главный врач Городской клинической больницы Москвы № 79 Денис Проценко тогда заверил, что оснований считать причиной резкого ухудшения состояния Кара-Мурзы-младшего токсическое отравление нет.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального заявил, что российским властям не следует реагировать на заявления из-за рубежа, противоречащие Конституции и законодательству страны, сообщал NEWS.ru.