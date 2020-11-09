СК и ГП просят возбудить уголовное дело за распространение хоум-видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/38e612bc-2294-11eb-81ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространителей интимного ролика с участием футболиста сборной России Артёма Дзюбы просят привлечь к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни. Соответствующие обращения (документы есть в распоряжении NEWS.ru) в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

По его словам, видеозапись в одном из телеграм-каналов опубликовали без согласия футболиста, а характер видеозаписи может указывать на «незаконное распространение сведений о частной жизни спортсмена, составляющих его личную или семейную тайну».

Прошу Вас провести проверку наличия в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса РФ УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). В случае выявления в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления — возбудить уголовное дело по соответствующей статье в порядке, предусмотренном действующим законодательством, — говорится в документах.

Как писал NEWS.ru, 8 ноября в Сеть попал интимный ролик с участием капитана сборной России и «Зенита» Артёма Дзюбы. Самый оперативный ответ на казусную ситуацию последовал со стороны национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста на матчи сборной в ноябре. Подобный жест со стороны Станислава Саламовича вызвал у многих недопонимание.