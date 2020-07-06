Система отслеживания контактов больных COVID-19 появилась в России

https://static.news.ru/photo/c994e34a-bfbd-11ea-8725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь разработала регламент по отслеживанию больных коронавирусной инфекцией. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Данные о номере мобильного телефона будут предоставляться Минздравом. Специальные алгоритмы будут составлять список людей, с которыми заболевший последние две недели постоянно общался по мобильной связи, а также граждан, которые находились в том же месте, что и больной. Эти данные будут выявляться по геопозиции и информации от операторов.

После анализа будут созданы списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Эти данные будут сохраняться на информационных ресурсах Минкомсвязи, а также направляться в оперативные штабы субъектов РФ, в Минздрав, Росгвардию и МВД.

В начале апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил о создании системы слежения за носителями коронавируса. Если заболевшие не находились на самоизоляции, то им отправлялись соответствующие сообщения. При систематическом нарушении данные представлялись правоохранительным органам.

В столице использовалось приложение «Социальный мониторинг». Сервис считывал геоданные пользователя, а также следил за тем, чтобы заболевший не покидал место самоизоляции. Для проверки у больных запрашивались селфи на фоне домашнего интерьера.

NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сохранился на уровне единицы. В Москве показатель вырос до 0,96 — на 0,03. На такой отметке в столице он держится с 4 июня, а по России коэффициент выше единицы последний раз был зафиксирован в 14 июня.

Всего в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число летальных случаев составило 10 296, излечились 454 329 человек.