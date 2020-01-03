https://static.news.ru/photo/acc3e42e-2e2b-11ea-9f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков заявил, что система оценки кандидата в водители может измениться.

В настоящий момент люди, сдающие на права, получают баллы за нарушения ПДД. По его словам, сейчас оцениваются нарушения, а предлагается перейти к оценке полученных в автошколе навыков, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, с 1 октября 2020 сдавать на права категорий D, Tb, Tm (автобус, троллейбус, трамвай) можно будет только с 20 лет, а не с 16, как сейчас. Новые рычаги давления на нарушителей получит ГИБДД: после лишения водительских прав вернуть их можно будет только при отсутствии задолженностей по штрафам. Кроме того, как ГИБДД, так и сам экзаменуемый смогут аннулировать результаты экзамена, например, по причине предоставления поддельных документов в первом случае и по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора — во втором.