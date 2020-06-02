Система маркировки лекарств заработает в России с 1 июля

https://static.news.ru/photo/34e52dd4-a4a3-11ea-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 июля в России будет запущена система маркировки лекарственных препаратов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе онлайн-конгресса «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

Это значит, что каждый из вас становится участником наблюдения за лекарственным препаратом в жизненном цикле после процедуры регистрации. Это говорит о том, что наши новые медицинские знания укрепят в том числе безопасность медицинской помощи и появятся новые данные о применении лекарственных препаратов, — цитирует министра ТАСС.

Первоначально маркировку лекарств предполагалось сделать обязательной с 1 января 2020 года. Однако Госдума перенесла срок запуска системы на полгода, приняв соответствующий закон.

С 1 июля в России будет запрещён оборот лекарств без цифровых кодов. Немаркированные препараты, которые поступили в оборот до этой даты, будут продаваться до окончания срока их годности.

Некоторое время назад сообщалось, что Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор задумались о переносе сроков обязательной маркировки. В ведомствах пояснили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации субъекты не смогут подготовиться к запуску системы.

Как писал NEWS.ru, новосибирский фармпроизводитель Renewal направил открытое письмо в правительство с просьбой не откладывать маркировку. В компании отметили, что это может нанести вред рынку, а также дискредитировать ранее принятые решения властей.