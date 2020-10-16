Система квотирования рабочих мест для инвалидов может измениться

https://static.news.ru/photo/43df02b8-0fb7-11eb-aba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд пересмотрит систему квотирования рабочих мест для инвалидов. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

Мы предполагаем пересмотреть процедуру квотирования, — цитирует его ТАСС.

По словам Котякова, сейчас процедура квотирования предусматривает, что на предприятии должны быть ставки для инвалидов, но не предполагает их заполнение. Министр заявил, что по новым правилам, работодатели должны будут в течение шести месяцев такие вакансии заполнять.

Котяков отметил, что таким образом будет создан действенный механизм, который поможет людям с ограниченными возможностями устраиваться на работу.

Как писал NEWS.ru, Фонд социального страхования задолжал обеспечение техническими средствами реабилитации для инвалидов по итогам 2019 года на сумму 8,4 млрд рублей. Как следует из отчёта Счётной палаты РФ, ФСС получил 391 млн заявок с просьбой предоставить или заменить технические средства реабилитации. Однако было выполнено лишь 385,2 млн заявок. Таким образом, по итогам 2019 года ФСС задолжал инвалидам 5,8 млн технических средств реабилитации на сумму 8,4 млрд рублей.