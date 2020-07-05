Синоптики предупредили о резком похолодании в середине недели в Москве

Понижение температуры воздуха сразу на 7–8 градусов произойдёт в четверг, 9 июля в Москве. Погода будет «облачной, тоскливой и дождливой».
Похолодание до 22–27 градусов выше нуля в столице ожидается повсеместно, но жители северо-запада мегаполиса почувствуют понижение температуры воздуха уже к вечеру среды, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В понедельник, 6 июля, в Москве ожидается до 30 градусов тепла, во вторник, 7 июля — до 32 выше нуля, в среду, 8 июля — 29–31 градус тепла,
В пятницу, 10 июля, также будет прохладно — от 20 до 25 градусов выше нуля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждёт пониженное атмосферное давление. Оно будет ниже на 10 миллиметров ртутного столба.
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