Синоптики предупредили о резком похолодании в середине недели в Москве

https://static.news.ru/photo/fa756b50-bf0a-11ea-84d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понижение температуры воздуха сразу на 7–8 градусов произойдёт в четверг, 9 июля в Москве. Погода будет «облачной, тоскливой и дождливой».

Похолодание до 22–27 градусов выше нуля в столице ожидается повсеместно, но жители северо-запада мегаполиса почувствуют понижение температуры воздуха уже к вечеру среды, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник, 6 июля, в Москве ожидается до 30 градусов тепла, во вторник, 7 июля — до 32 выше нуля, в среду, 8 июля — 29–31 градус тепла, сообщает ТАСС.

В пятницу, 10 июля, также будет прохладно — от 20 до 25 градусов выше нуля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждёт пониженное атмосферное давление. Оно будет ниже на 10 миллиметров ртутного столба.