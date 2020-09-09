Синоптики предупредили о крайне низком атмосферном давлении в Москве

Низкое атмосферное давление ожидается 10 сентября в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в четверг погода будет пасмурной и дождливой — выпадет от трёх до восьми мм осадков.
Температура воздуха плюс 15–16 в Москве, по области плюс 13–17, — рассказал он.
Синоптик предупредил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с порывами. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что на 10–12 единиц ниже нормы,
Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе 12 и 13 сентября ожидается потепление.
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