Синоптики предупредили о крайне низком атмосферном давлении в Москве

https://static.news.ru/photo/92f4d330-f326-11ea-b69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкое атмосферное давление ожидается 10 сентября в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в четверг погода будет пасмурной и дождливой — выпадет от трёх до восьми мм осадков.

Температура воздуха плюс 15–16 в Москве, по области плюс 13–17, — рассказал он.

Синоптик предупредил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с порывами. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что на 10–12 единиц ниже нормы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе 12 и 13 сентября ожидается потепление.