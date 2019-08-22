https://static.news.ru/photo/604221ec-c4cc-11e9-8109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В первые дни сентября в столице сохранится тёплая погода.

Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в пользу этого говорят предварительные расчёты.

Во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой, — передаёт её слова РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что на текущей неделе в столице установятся тёплые ночи, а дневная температура достигнет отметки в 29 градусов тепла, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.