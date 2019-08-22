В первые дни сентября в столице сохранится тёплая погода.
Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в пользу этого говорят предварительные расчёты.
Во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой, — передаёт её слова
РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что на текущей неделе в столице установятся тёплые ночи, а дневная температура достигнет отметки в 29 градусов тепла, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.