Синоптики пообещали москвичам тёплый вторник

https://static.news.ru/photo/29c17cd2-e10c-11ea-81c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комфортная погода без осадков ждёт жителей столичного региона во вторник, 18 августа, сообщает Гидрометцентр.

Так, днём воздух прогреется до +21...+23 градусов, ночью температура может опуститься до +8 в Москве и до +5 в Подмосковье. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, переменный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 18 августа в Москве выдалось в 1895 году, тогда воздух прогрелся только до +4,1 градуса. А самым знойным этот день был жарким летом 2010-го, тогда термометры показали +33,2 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах страны завершился купальный сезон. По его словам, условий, чтобы вода прогрелась вновь, больше не будет.