Синоптики пообещали москвичам тёплую субботу без дождей

https://static.news.ru/photo/df8fd488-ef25-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплая облачная погода установится в субботу, 5 сентября, в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух в столице прогреется до +22...+24 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба. К вечеру в столице похолодает до +12...+14 градусов.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 5 сентября выдалось в 1943 году, тогда дневная температура составила +0,9 градуса. А самым жарким было 5 сентября 1897 года, тогда воздух прогрелся до +31,5 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, температуру выше климатической нормы на 2–6 градусов прогнозирует Гидрометцентр в ряде регионов в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Невыносимая, по словам синоптика, жара ожидается на юге европейской части России.