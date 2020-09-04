Синоптики пообещали москвичам тёплую субботу без дождей

Тёплая облачная погода установится в субботу, 5 сентября, в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр.
Днём воздух в столице прогреется до +22...+24 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба. К вечеру в столице
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 5 сентября выдалось в 1943 году, тогда дневная температура составила +0,9 градуса. А самым жарким было 5 сентября 1897 года, тогда воздух прогрелся до +31,5 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, температуру выше климатической нормы на 2–6 градусов прогнозирует Гидрометцентр в ряде регионов в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Невыносимая, по словам синоптика, жара ожидается на юге европейской части России.
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