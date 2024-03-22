Синоптик Шувалов спрогнозировал пасмурные выходные в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В выходные дни в Москве ожидается ненастная погода с кратковременными дождями, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом температура воздуха днем, по его словам, будет достигать 6–8 градусов тепла. Ночью столбики термометров также достигнут плюсовых значений, добавил синоптик.

Погода будет облачной в выходные дни. При этом ночные температуры увеличатся и достигнут минимальных плюсовых значений. За счет этого гололедица на улицах пропадет, а снежные сугробы начнут таять. Температура днем останется в пределах 6–8 градусов тепла. Самое главное, что фронтальная система с запада принесет в Москву небольшие дожди. Осадков практически не было в течение всего месяца, и сейчас природа решила исправить эту погрешность, — рассказал Шувалов.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков. Температура превысит нулевую отметку и составит 6 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю. По его словам, погодная аномалия затронет Кировскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Татарстан.