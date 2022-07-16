Синоптик рассказала, прекратятся ли дожди в Москве Синоптик Позднякова заявила, что дожди не покинут Москву до конца июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июль — самый дождливый месяц в году для Московского региона, поэтому жителям столицы стоит ждать новых осадков до начала августа, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она добавила, что 16 июля погода в мегаполисе «без существенных осадков» с ночной температурой 11–16 градусов Цельсия и с дневной — 21–23 градуса, без сильного ветра.

17 июля мы не ждём ночью существенных осадков, вечером после 17 часов прогнозируется небольшой дождь — сказывается влияние атлантического циклона. Днём в Москве 21–23 тепла, по области — 20–23. Понедельник и вторник обещают быть более дождливыми, усилится влияние атлантического циклона, ночная температура на уровне 8–13 градусов по региону, днём — 18–23 градуса. Фон температуры будет чуть ниже климатической нормы на градус-полтора, — рассказала Позднякова.

Кроме того, в ближайшие дни жара до 30–36 градусов установится в «неожиданных регионах» России, включая Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Неспокойную погоду с дождями прогнозируют в Московской, Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Приморье.

Ранее Вильфанд сообщил, что при жаркой и тёплой погоде происходят перемещения воздушных масс, из-за которых наблюдается конденсация водяных паров и образование ливней. Такие дожди идут не более часа, но при этом выпадает большое количество осадков.