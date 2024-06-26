Синоптик рассказал, когда в Москву придет 30-градусная жара Синоптик Шувалов: 28 июня в Москву придет 30-градусная жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни в Москве ожидается повышение температуры, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в пятницу, 28 июня, столбики термометров вновь достигнут 30-градусной отметки. Метеоролог также отметил, что с 27 июня в столице не прогнозируется дождей.

26 июня еще прогнозируются кратковременные дожди в Москве, однако они будут проходить не повсеместно. Температура воздуха днем составит примерно +24 градуса. Затем наступят ясные и теплые дни. В четверг, 27 июня, столбики термометров поднимутся до +26 градусов днем, ночью — 12–14 градусов тепла. С пятницы, 28 июня, ожидается повышение температуры до +29 градусов, а по области может дойти до +30, — рассказал Шувалов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в Москве на 26 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве не будет 33-градусной жары в ближайшие выходные, хотя погоду определит антициклон. Всю неделю, по ее словам, будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев воздуха возможен только за счет трансформации, а не адвекции.