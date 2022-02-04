Синоптик рассказала, когда погода в Москве сделает «первый шажок к весне»

Погоду в Москве в грядущие выходные 5–6 февраля определит область повышенного атмосферного давления, в субботу дневная температура достигнет показателей в 5–7 градусов мороза по Цельсию, ночью — 9–11 ниже нуля, в ночь на воскресенье столбик термометра покажет 10–12 градусов мороза, днём 6 февраля — те же 5–7 ниже нуля, рассказала NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Спикер отметила, что на следующей неделе столичный регион сделает «первый шажок к весне» из-за оттепели.

В начале следующей недели погоду в столичном регионе постепенно начнёт определять следующий атлантический циклон. Он принесёт нам ещё одну порцию осадков. 7 числа местами небольшой снег, а 8 числа снега может выпасть около 2–4 сантиметров. Температура воздуха 7 февраля днём ожидается около 0... +1 по Цельсию в Москве, по области +1... −4 градуса. Такая оттепельная погода продлится в Московском регионе до середины следующей недели. Будем надеяться, что то количество снега, которое есть на полях, немного осядет, и это будет первым шажком к предстоящей весне, — добавила Позднякова.

В пятницу, 4 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха достигнет минус шести градусов. Также ожидается гололедица. Ранее в столице в связи с этим продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. В Подмосковье в этот день ожидается минус 4 — минус 9 градусов, ночью — до минус 17 градусов, может выпасть небольшой снег.

Накануне Гидрометцентр продлил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности в связи с гололедицей. Он продержится до 23:00 4 февраля.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале следующей недели в Москве установится весенняя погода, днём столбики термометров будут достигать отметки от минус 5 до 0 градусов. По его словам, «весна» в Москве продлится до середины недели.