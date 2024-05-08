Синоптик рассказал, когда в Россию придет потепление Синоптик Леус: потепление в европейской части РФ начнется после праздников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В европейской части России постепенное потепление начнется после майских праздников, заявил в разговоре с NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха вернется к нормальным значениям только в середине месяца.

В первой декаде мая в большинстве регионов европейской части России погода останется холодной и очень холодной. Только после 10–11 мая температура начнет постепенно повышаться, — сказал синоптик.

Ранее метеорологи рассказали NEWS.ru, что в предстоящие выходные, 11–12 мая, температура воздуха в Москве не поднимется выше плюс 13 градусов. В Санкт-Петербурге и Поволжье ожидается не более плюс 10 градусов, чуть теплее будет на юге страны, на Дальнем Востоке и даже в Сибири, где к концу недели воздух может прогреться до плюс 20 градусов.

9 мая 2024 года в Москве может стать самым холодным за последние 25 лет, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот день столбики термометров опустятся до минус 3 градусов ночью и не превысят плюс 5–10 градусов днем. По его словам, причиной аномально холодной погоды станет циклон, который принесет студеный воздух из акватории Карского моря.