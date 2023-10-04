Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летнее тепло Синоптик Шувалов: 4 октября в Москву на один день вернется летняя погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4 октября в Москву на один день вернется летняя погода, столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако сопровождаться потепление будет дождями и порывами ветра до 15 м/с, отметил метеоролог.

4 октября в Москву на один день вернется летняя погода. В столице и области пройдут кратковременные дожди, порывы ветра прогнозируются до 15 м/с. При этом столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла. Сильное похолодание ожидается в пятницу, а выходные станут самыми холодными днями на неделе, — рассказал Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москве в скором времени начнется отопительный сезон. По его словам, с 5 октября город окажется под воздействием холодного циклона, что приведет к снижению температуры воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до +5 градусов в выходные дни. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов.

До этого ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. По его словам, во второй половине месяца наступят первые заморозки.