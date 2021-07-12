Метеоролог рассказала, какая погода ждёт москвичей в выходные

Погода в ближайшие выходные в российской столице ожидается тёплая, практически летняя, воздух прогреется в субботу, 11 сентября, до 18–20 градусов Цельсия, осадков не ожидается, рассказала NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В воскресенье к вечеру может собраться местами небольшой кратковременный дождь. В субботу максимальная температура в городе 18–20 градусов, в воскресенье — 21–23 градуса. То есть температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на четыре. Этот период можно назвать коротким бабьим летом, — подчеркнула собеседница.

Накануне ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ждёт обвал полярного холода. Температура будет подниматься и к понедельнику, 13 сентября, достигнет 24 градусов, что является нормой для мая, но не для сентября. Во вторник, 14 сентября, столбик термометров в столице опустится до 16 градусов — тот самый обвал полярного холода. Циклон принесёт в Москву нордический ветер, интенсивные ливни, а температура воздуха упадёт до 5–10 градусов ночью и 9–14 градусов днём, что уже ниже климатической нормы. Что же касается бабьего лета, то оно придёт в Москву в последней декаде сентября.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что резкие перепады температуры в этот период повышают риск простуды. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Центральной России наступит бабье лето.