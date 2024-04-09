Синоптик раскрыл, какие сюрпризы готовит столичная погода в ближайшие дни Синоптик Шувалов предупредил о дождях и похолодании в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В начале этой недели в Москве ожидается аномальное потепление до 23 градусов тепла, однако уже к пятнице температура может опуститься до +10 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.Также, по его словам, к концу недели в столице ожидаются дожди и усиление ветра.

Ближайшие два дня нас ждет очень теплая погода, но на этом фоне есть возможность гроз. Это вторжение майской погоды. С четверга температура в столице начнет понижаться, также заметно усилится ветер. К выходным столбики термометров опустятся днем до 10–15 градусов тепла, в ночные часы — в районе 3–8 градусов тепла. Кроме того, ожидаются дожди, — рассказал Шувалов.

Несмотря на перепады температур, погода в Москве опережает календарь на неделю, добавил метеоролог. По его словам, из-за прихода атлантического тепла температурный фон в столичном регионе на 6–8 градусов выше климатической нормы.

Ранее Александр Шувалов сообщил, что жителям Вологодской, Кировской и Архангельской областей необходимо подготовиться к паводкам. По его словам, из-за рекордно высоких температур осадки быстро растаяли и переполнили реки, это и привело к подъему уровня воды в ряде регионов.

До этого метеоролог Александр Ильин заявил, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.