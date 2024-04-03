Синоптик предупредил москвичей о возвращении морозов Синоптик Шувалов: в Москве к концу недели похолодает до минус 3 градусов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москву и Московскую область к концу недели придут заморозки до минус 3 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, резкие перепады температур говорят о серьезных климатических изменениях.

Резкие перепады температур от +22 градусов в начале недели до минус 3 ночью в пятницу, 5 апреля, говорят о серьезных климатических изменениях. Такие перепады свидетельствуют о разбалансировке. Москва попадет в тыловую часть циклона, благодаря чему с середины недели начнется понижение температуры. В четверг столбики термометров опустятся до 6–8 градусов тепла. Но все же пятница станет самым холодным днем. Также в столице ветер начнет меняться с южного на юго-западный, — рассказал Шувалов.

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