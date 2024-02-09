Синоптик предупредил москвичей о приближении сибирских морозов Синоптик Шувалов: в Москву после мощных снегопадов придут аномальные морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу недели на северо-востоке России сформируется антициклон, из-за чего в столицу придут аномальные морозы, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в выходные столбики термометров опустятся до минус 20–23 градусов.

В выходные дни в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде снега будут небольшие. Однако к концу недели на северо-востоке европейской части сформируется антициклон, из-за чего в столицу придут еще более сильные морозы. Температура воздуха опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Самый пик похолодания придется на ночь с субботы на воскресенье. Температура составит около 20–23 градусов мороза, днем — до минус 10–13 градусов, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в понедельник, 12 февраля, ожидается небольшое потепление. Однако уже на следующий день прогнозируется очередное вторжение холодного арктического воздуха.

Наибольшее ослабление прогнозируется на понедельник, но оно будет очень кратковременным. Уже со вторника станет еще холоднее, — заключил Шувалов.

Ранее синоптик заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.