Синоптик дал прогноз погоды в Москве на последнюю неделю апреля

https://static.news.ru/photo/9aefa0e4-86e1-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве в последнюю неделю апреля будет неустойчивой, а температура воздуха ожидается ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 26 апреля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбик термометра может опуститься до минус трёх градусов, а днём — подняться до 11 градусов.

Что касается последней недели апреля, то она будет неустойчивая. Это тыловая часть абсолютно разных циклонов, поэтому облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в основном в дневные часы. Хотя пара передышек будет — во вторник и четверг, когда, может быть, с неба не упадет ни капли, — рассказал РИА Новости Тишковец.

Он добавил, что в начале следующей недели ночью воздух прогреется до трёх градусов, а днём — до 12. С середины недели потеплеет: ночью — до пяти градусов, днём — до 15. Однако, по его словам, такая погода — ниже нормы на несколько градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сухая и солнечная погода ожидается в Москве на майские праздники. По его словам, 1 мая столбик термометра поднимется до 15 градусов. В этот день в столице возможен небольшой дождь, вероятность которого в последующие праздничные дни минимальная. Впечатления от тёплой погоды испортят москвичам сильные порывы ветра. Они будут достигать 25 м/с.