«Симулировал»: психиатр призвал оставить зеленоградского маньяка в тюрьме Психиатр Шуров: зеленоградский маньяк должен сидеть пожизненно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серийный убийца Юрий Гриценко, известный как зеленоградский маньяк, должен сидеть в тюрьме пожизненно, считает психиатр Василий Шуров. В разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что первая экспертиза признала его вменяемым. Он предположил, что, попав в колонию, преступник начал симулировать. По его мнению, существует огромная вероятность рецидива, если маньяка все же освободят.

Я считаю, если экспертиза будет объективной, нельзя считать его излечившимся. [Он] должен сидеть пожизненно, потому что там столько убийств. <...> Я думаю, он 100 % симулировал, попав в колонию. Психиатрии тут никакой нет. Поэтому выпускать его строго нельзя. Вероятность рецидива огромная, — пояснил Шуров.

По словам психиатра, Гриценко мог демонстрировать свою невменяемость в колонии, чтобы его перевели в другие условия содержания. Он также задался вопросом, почему суд не приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы.

Первая экспертиза признала его вменяемым, уже в колонии он начал демонстрировать свою невменяемость, чтобы его перевели в другие условия. Человек абсолютно вменяемый. И у меня большой вопрос, почему это не пожизненное? — добавил Шуров.

Криминалист Михаил Игнатов ранее заявил, что таких преступников, как Гриценко, нужно отправлять в резервацию до конца жизни. Эксперт уверен, что подобные люди не должны находиться в нормальном обществе для обеспечения безопасности граждан. По словам Игнатова, практика показывает, что примерно 70% таких преступников возвращаются к тому, от чего их пытались увести.