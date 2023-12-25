Симоньян сообщила о состоянии Красовского Симоньян: Красовский приходит в себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что бывший сотрудник телеканала Антон Красовский приходит в себя после госпитализации. Она рассказала, что поговорила с ним по телефону.

Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские, — написала Симоньян.

Главред RT высказала мнение, что с Красовским все будет хорошо. Ранее сам журналист сообщил, что в начале недели у него скрутило живот и появилась тошнота, он потерял сознание, после чего был доставлен в больницу. Красовский призвал не переживать за него.

Украинское издание Kyiv Post сообщало со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, что причиной госпитализации Красовского могло стать отравление. Журналисты издания не исключили, что последние посты в Telegram-канале Красовского оставлял уже не он.

В октябре 2022 года Симоньян объявила о приостановке сотрудничества RT с Красовским после того, как журналист в прямом эфире призвал «топить и сжигать» украинских детей. Красовский впоследствии принес извинения за свои высказывания, прозвучавшие в интервью с писателем Сергеем Лукьяненко.