Силовики возбудили ещё одно дело на основателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/1d1ba99e-9cf6-11ea-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: vavorontsov/vk.com

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин заявил о новом уголовном деле, заведённом на основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Правозащитника обвиняют в незаконном производстве и обороте порнографии.

По версии силовиков, предполагаемое преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Об этом представитель ведомства рассказал журналистам ТАСС.

«Омбудсмен полиции» — проект в социальных сетях, который рассказывал о нарушениях внутри системы МВД. Публикации основывались на инсайдерской информации.

8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.

Как писал NEWS.ru, бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.