Силовики возбудили ещё одно дело на основателя «Омбудсмена полиции»

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин заявил о новом уголовном деле, заведённом на основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Правозащитника обвиняют в незаконном производстве и обороте порнографии.
По версии силовиков, предполагаемое преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Об этом представитель ведомства
«Омбудсмен полиции» — проект в социальных сетях, который рассказывал о нарушениях внутри системы МВД. Публикации основывались на инсайдерской информации.
8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.
Как писал NEWS.ru, бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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