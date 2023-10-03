«Сидит как клуша»: в Госдуме назвали политику Центробанка РФ неэффективной Депутат Госдумы Арефьев обвинил Центробанк России в неэффективности

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России необходимо установить валютный контроль, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. При этом он считает, что Центробанк «сидит как клуша» над банковской системой и принимает меры, чтобы она не понесла убытки. Он добавил, что российская экономика от таких действий регулятора не получает пользы.

Нам необходимо установить валютный контроль и не допускать вывоз капитала из страны, так делается во всем мире. А у нас все друг на друга ссылаются, в итоге ЦБ как клуша сидит над банковской системой и хлопочет, чтобы система убытки не понесла, — сказал Арефьев.

Депутат указал на то, что каждый доллар должен идти на развитие экономики, а не на обогащение капитала.

Ранее финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев заявил, что курс доллара в России может вырасти до 100 рублей к концу октября. Он отметил, что курс иностранной валюты зависит от общего состояния экономики, ее динамики, а также текущей эффективности и производительности труда. Сейчас же экономика России находится «на паузе», за исключением предприятий оборонно-промышленного комплекса, считает он.

Специалист утверждает, что перспективы российской экономики остаются не совсем ясными. Ее развитие сдерживается денежно-кредитной политикой. Эксперты Центробанка считают, что повышение ключевой ставки влияет на курс, однако сам Беляев с этим мнением не согласен. При этом он подчеркнул, что курс валют продолжит колебаться.