Швейцарский учёный назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

https://static.news.ru/photo/6d15d53c-c672-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Швейцарский иммунолог Беда Штадлер считает ошибкой уверенность медиков в существовании бессимптомных больных COVID-19. По его словам, носителей вируса без признаков заболевания не существует. На самом деле, уверен Штадлер, у этих людей есть иммунитет к возбудителю COVID-19 и заразить других они не могут.

По мнению Штадлера, коронавирус SARS-CoV-2 схож с другими коронавирусами и подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду. Тот факт, что учёные всего мира заявляли об отсутствии иммунитета от COVID-19, он назвал «спекуляцией».

Это была не наука, а чистая спекуляция, основанная на интуиции, которую все повторили друг за другом, — отмечает Штадлер.

В доказательство учёный привёл данные о том, что наименьшее влияние инфекция продемонстрировала в тех районах Китая, где ранее была зарегистрирована вспышка SARS, вызвавшая атипичную пневмонию. По мнению Штадлера, это означает, что иммунная система считает SARS и коронавирус похожими друг на друга.

Также учёный в качестве подтверждения своих слов привёл мнение немецких специалистов. Согласно нему, у 34% жителей Берлина, не болевших коронавирусом, выявлен приобретённый иммунитет, за который отвечают Т-клетки. Иммунолог пояснил, что фактически эти клетки, находя у SARS-CoV-2 схожую структуру с возбудителями сезонной простуды, борются с ним.

По мнению иммунолога, эпидемиологи поначалу не верили в сезонность коронавируса и результатом этого стало составление неверных моделей и прогнозов, передаёт РБК.

Когда первоначальные наихудшие сценарии нигде не сбылись, некоторые всё ещё цепляются за модели, предсказывающие вторую волну, — считает Штадлер.

Он подчёркивает, что бессимптомных носителей коронавируса попросту не существует. Ошибку учёных медик объяснил несовершенством тестов. Он утверждает, что тесты неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой. В итоге «крошечные разрушенные части вируса» в организме можно принять за заболевание в активной фазе.

Если б бессимптомные больные могли передавать вирус, то у них в горле было бы столько вируса, что обычного разговора между двумя людьми было бы достаточно, чтобы они заразили другого человека. Если принять тот факт, что у так называемых бессимптомных носителей вирус уже подавлен, они уже не могут распространять заболевание, объясняет Штадлер.

Тем молодым и здоровым людям, которые в настоящее время ходят с маской на лице, было бы лучше носить шлем, потому что риск того, что что-то упадёт им на голову, больше, чем риск серьёзно заразиться коронавирусом, — иронизирует учёный.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что бессимптомные больные активно передают коронавирус. По её словам, российские учёные провели масштабное исследование в Москве, результаты которого показали, что приблизительно каждый пятый контактирующий с бессимптомным больным подхватывал заболевание, писал NEWS.ru.