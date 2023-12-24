Шутка Галкина, ссора с Собчак, поддержка СВО: как живет Ольга Скабеева

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Скабеева

Телеведущая и журналист Ольга Скабеева прославилась благодаря программе «60 минут». Что известно о ее личной жизни, почему она поругалась с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Ксенией Собчак?

Чем известна Скабеева

Ольга Скабеева родилась 11 декабря 1984 года в городе Волжский Волгоградской области. Она училась на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и параллельно работала корреспондентом ГТРК «Санкт-Петербург».

В 2006 году, еще будучи студенткой, Скабеева была названа лучшим молодым журналистом года и получила молодежную премию правительства Санкт-Петербурга.

В 2008 году, после окончания университета, она перешла на работу в федеральную редакцию ВГТРК — работала в передачах «Вести» и «Вести недели». В середине 2010-х вела авторскую программу «Вести.doc» на «России-1».

Известность Скабеевой принесло общественно-политическое ток-шоу «60 минут», которое она ведет с 2016 года вместе со своим мужем Евгением Поповым.

Что известно о личной жизни Скабеевой

По информации СМИ, Ольга Скабеева была замужем два раза. О ее первом супруге ничего неизвестно.

Ее вторым избранником стал телеведущий и депутат Госдумы VIII созыва Евгений Попов. Они поженились в 2013 году, воспитывают сына Захара.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Ольга Скабеева и Евгений Попов

Как Скабеева относится к спецоперации

Ольга Скабеева поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. По мнению журналиста, РФ сейчас сражается не только с Украиной, но и со всеми странами НАТО.

«Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса», — высказывалась Скабеева.

В феврале 2022 года она попала под персональные санкции Евросоюза за причастность к «российской пропагандистской машине». Позже ограничения в отношении телеведущей также ввели Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Что про Скабееву говорил Галкин

В прошлом году юморист Максим Галкин в одном из монологов пошутил про Ольгу Скабееву и народного артиста России Филиппа Киркорова. По его словам, «если певец в прозрачных колготках окажется на фронте, то перемирие на несколько дней обеспечено, особенно, если в руках будет голова телеведущей».

Скабеева ответила Галкину, назвав его «обыкновенной гнидой».

«Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках... Ха-ха-ха!», — заявила телеведущая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак и Максим Галкин

Почему Скабеева поругалась с Собчак

В сентябре прошлого года телеведущая Ксения Собчак оценила выпуск шоу «60 минут» словами «какие же тупые». Так она прокомментировала фрагмент передачи, в котором Ольга Скабеева выдает за фильм о британской королеве Елизавете II картину, снятую до ее рождения. В передаче она рассказывает, что Африка не станет скорбеть по Елизавете, и показывает ролик, на котором та якобы бросает еду детям на землю.

Скабеева ответила коллеге, спросив, не путает ли больше Собчак Ирак с Ираном. Она отметила, что у нее по пять часов прямого эфира каждый день, поэтому в любой большой редакции «совершают ошибки».

«Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Так работают репортеры. А ты — как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно», — заявила журналист.

Читайте также:

Армения, шоу на Украине, позиция по СВО: куда пропала Екатерина Варнава

Смерть жены, новая любовь, поддержка СВО: как сейчас живет Андрей Норкин

Опухоль, отсутствие семьи, «Судьба человека»: где сейчас Борис Корчевников