«Штрафы останутся»: эксперты прокомментировали закон об отмене техосмотра

Эксперты прокомментировали последствия закона об отмене обязательного техосмотра. Общественники и специалисты отнеслись к идее неоднозначно, сообщают «Известия».

По мнению координатора движения «Синие ведёрки» Юлии Каблиновой, с введением закона нужно будет менять и КоАП. Штрафы на частный транспорт, скорее всего, распространяться не будут, а вот для коммерческого останутся.

Понятное дело, штрафы для коммерческого транспорта и такси останутся в силе, и, скорее всего, камеры будут отслеживать именно их, — сказала собеседница газеты.

Генеральный директор международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьёв заявил, что нововведение обернётся перекладыванием обязанностей на лечи потребителя.

Сейчас получается история с перекладыванием этих обязанностей на плечи потребителя, что он сам должен заботиться о безопасности. Но не учли тот факт, что не каждый на это готов, — считает эксперт.

Член Общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков уверен, что техосмотр для автобусов, грузовиков и такси необходимо сохранить, так как риски для людей при ДТП на этих видах транспорта гораздо выше. А что касается самого техосмотра, практической пользы для безопасности от него нет.

Практической пользы для безопасности дорожного движения от обязательного ТО нет, это просто дополнительный налог, к тому же более чем наполовину оседающий в карманах посредников, — говорит общественник.

Ранее член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков назвал «предвыборным пиаром» планы депутатов «Единой России» отменить обязательный техосмотр.