Штрафы для зацеперов могут увеличить в 40 раз

В Госдуме предложили внести изменения в КоАП, повысив ответственность за нарушения правил поведения на железной дороге. Как рассказал «Парламентской газете» автор инициативы зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, штраф для зацеперов должен увеличиться минимум до двух тысяч рублей.

В настоящее время штраф за проезд снаружи поезда составляет всего 100 рублей. Эта сумма не менялась уже на протяжении 20 лет.

Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг — с сегодняшних ста до как минимум двух тысяч рублей — заставит зацеперов и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизнь пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях, — считает Выборный.

Также предлагается увеличить штраф до четырёх тысяч рублей за нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте, «выражающиеся в посадке или высадке на ходу поезда либо проезде на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольной без надобности остановке поезда либо самовольном проезде в грузовом поезде».

По мнению депутата, штраф размером две — четыре тысячи рублей для подростков будет достаточно существенным.

Ранее сообщалось, что на крыше электрички, которая следовала из Монино в Москву, обнаружили тело молодого человека с признаками травмы электричеством. По предварительным данным, погибший занимался зацепингом.