Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за распространение фейков об эпидемиях для юридических лиц.
Теперь распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях общественно важной информации, являющейся заведомо ложной, но представленной под видом достоверной, повлечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти миллионов рублей. Такие санкции будут применены в случае, подобная публикация повлечёт смерть человека или причинение вреда здоровью, имуществу, а также массовые беспорядки, нарушение работы инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, банков, объектов промышленности и связи.
В случае повторного нарушения сумма штрафа составит от пяти до десяти миллионов рублей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административной ответственности (КоАП), которые устанавливают штрафы до 300 тысяч рублей для здоровых граждан, нарушивших условия карантинного режима.
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