https://static.news.ru/photo/f7045ae0-7328-11ea-b1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за распространение фейков об эпидемиях для юридических лиц.

Теперь распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях общественно важной информации, являющейся заведомо ложной, но представленной под видом достоверной, повлечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти миллионов рублей. Такие санкции будут применены в случае, подобная публикация повлечёт смерть человека или причинение вреда здоровью, имуществу, а также массовые беспорядки, нарушение работы инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, банков, объектов промышленности и связи.

В случае повторного нарушения сумма штрафа составит от пяти до десяти миллионов рублей, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административной ответственности (КоАП), которые устанавливают штрафы до 300 тысяч рублей для здоровых граждан, нарушивших условия карантинного режима.