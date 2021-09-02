Штрафной удар: почему россияне отказываются платить за нарушения ПДД

С 1 сентября российские автомобилисты получили возможность обжаловать через сайт «Госуслуги» штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Между тем, эксперты полагают: принципиально проблему с оплатой штрафов это не решит — автомобилисты всего за несколько месяцев накопили многомиллиардные долги и не спешат их погашать. При этом водители стали выбирать, какие постановления оплачивать, а какие — нет. NEWS.ru выяснял, почему санкции за нарушение Правил дорожного движения подчас воспринимаются как «плата за проезд» — люди откупаются, не вникая, что и где нарушили.

«Пусть богатые платят»

Согласно вступившему в силу постановлению правительства, теперь на обжалование штрафа через «Госуслуги» предоставляется десять дней с даты получения документа от ГИБДД. Если автомобилист дал согласие на получение таких извещений через приложение, документ считается доставленным с момента его размещения в личном кабинете. В том случае, если автовладелец на уведомления не подписан, данный срок будет отсчитываться с момента его входа на сайт. До этого времени, чтобы обжаловать штраф, необходимо было направить заказное письмо или лично посетить отделение автоинспекции по месту произошедшего нарушения.

Между тем, эксперты полагают: возможностью обжаловать штрафы, даже в режиме онлайн, воспользуются единицы. Как правило, объясняют это тем, что за последние годы водители стали воспринимать выписанные с дорожных камер штрафы как условную «плату за проезд».

Игорь, житель Нижегородской области, работающий водителем, говорит, что ежемесячно получает два-три штрафа. Объясняет это тем, что ездит много, зачастую вынужден торопиться, поэтому самое распространённое нарушение — превышение разрешённой скорости движения:

Какие-то штрафы оплачиваю, а какие-то — нет. Чаще всего плачу 250 рублей — это со скидкой. Однажды «заработал» пятитысячный штраф, но это, знаете ли, ни в какие ворота не лезет. У меня зарплата — 40. Поэтому пусть богатые платят, — рассказывает он в разговоре с NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель одной из адвокатских коллегий Андрей Князев подтвердил, что штрафы за нарушение ПДД в России — чересчур высокие, и многие действительно не в силах их оплачивать.

Когда нам приводят в пример Европу, то обычно говорят — дескать, там штрафные санкции ещё жестче. Это всё хорошо, но тогда надо сравнивать и средние зарплаты — российские и европейские. И это сравнение явно окажется не в нашу пользу, — пояснил Князев.

Он также подтвердил, что во многих случаях взыскивать штрафы за нарушение ПДД с россиян нерентабельно — например, процедура взыскания 500 или 1000 рублей, как правило, обходится дороже самого штрафа.

Сотрудник одного из региональных управлений Госавтоинспекции в разговоре с NEWS.ru предположил, что возможностью обжаловать штрафы через «Госуслуги» воспользуются единицы. Он утверждает, что достаточно редко автомобилисты сталкиваются с ошибочными санкциями, по его оценкам, речь идёт о «каких-то редких исключениях». При этом представитель автоинспекции признал — многие принципиально не платят штрафы.

Впрочем, абсурдные штрафы всё же случаются. Так, ранее в Нижнем Новгороде Opel по данным приборов разогнался аж до скорости в 9699 км/ч, а в Орле автомобиль «достиг» 1418 км/ч.

Были случаи, когда штрафы приходили водителям, чьи автомобили в этот момент перемещались на эвакуаторах — оказывается, если в кадре оказываются два автомобильных номера приблизительно одинакового размера в пикселях, то камера выбирает для распознавания и назначения наказания первый из них.

Когда рядом с автомобилем проносится мотоциклист, с точки зрения радара, машина и мотоцикл могут оказаться одним целым. В итоге в «письме счастья» мотоцикла может не быть, а штраф придет владельцу автомобиля. При этом что-либо доказать в такой ситуации крайне сложно — подобные истории ранее уже случались.

В неоплатном долгу

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru



Стоит признать, что ситуация с неоплатой штрафов действительно близка к критической. Суммарная задолженность по штрафам ГИБДД, которая находилась на взыскании у приставов в первом полугодии, превысила 18 млрд рублей, при этом средняя сумма долга составляет около 840 рублей. Такие данные ранее приводила Федеральная служба судебных приставов РФ. Всего в первом полугодии у приставов находилось 21,7 млн исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.



Экономический аналитик Алексей Климовский пояснил NEWS.ru, что у судебных приставов достаточно инструментов для того, чтобы списывать с банковских карт штрафы.

Действующее законодательство позволяет списывать деньги со счета гражданина, это весьма распространенная мера воздействия. При этом зачастую в ходе этого процесса происходят ошибки. Однако ключевая проблема заключается в том, что миллионы россиян получают зарплаты в конвертах и не пользуются банковскими картами. Проще говоря, забрать деньги неоткуда, — пояснил эксперт.

По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, ситуация с неоплатой штрафов — не решаема. Эксперт говорит, что введённый механизм обжалования окажется бесполезным: суммарно оспаривается мизерный процент штрафов, из-за 250 или 500 рублей многие не захотят даже делать это через интернет.

Это же всё равно волокита и бюрократия — надо заходить на сайт, прикладывать какие-то документы к сообщению. При этом практика показывает: если обжалование действительно необходимо, то следует лично приезжать в отделение ГИБДД. В отсутствии автовладельца решение практически никогда не выносится в его пользу, — сообщил Травин.

Он также подтвердил, что миллионы россиян заняли позицию, согласно которой вообще не платят штрафы за нарушение ПДД — привлечь их к ответственности можно, но сложно. По словам Травина, и ГИБДД, и судебные приставы перегружены, «захлебываются в штрафах», поэтому многие из постановлений попросту «сгорают» из-за истечения срока давности. Новый инструмент обжалования через «Госуслуги» является во многом популистской мерой и кардинально не изменит ситуацию, уверен собеседник NEWS.ru.

Многие сейчас относятся к дорожным штрафам как к издержкам: едем на юг на машине — закладываем в расходы, торопимся на работу — нарушаем, потому что это порой оказывается выгоднее. Увы, воспитательная функция штрафов сегодня во многом потеряна. Но штрафов меньше не станет, — констатировал Травин.

Специалисты полагают, что ситуация продолжит лишь ухудшаться. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что из-за падения уровня жизни россияне будут всё хуже и хуже оплачивать штрафы:

Россияне будут сталкиваться и судебными приставами, и с запретом на выезд из страны, хотя это затрагивает далеко не всех. Значительная часть экономики находится в сером сегменте — люди хранят деньги не на счетах, а в наличке. Что же касается запрета на выезд из России, то у нас львиная доля граждан не имеет даже загранпаспорта. Поэтому рычагов давления у приставов маловато.



Впрочем, председатель Союза автошкол Москвы и России Александр Ачкасов заявил NEWS.ru, что возможность обжалования штрафов через интернет — удобная опция, которая значительно расширяет права автомобилистов. По его словам, до этого водители, не согласные с вынесенным постановлением, часто «отмахивались» и не хотели ходить по инстанциям в поисках справедливости.

Думаю, сейчас желающих отстаивать свои права станет больше, ведь процедура стала гораздо удобнее, — говорит он.

При этом Ачкасов заверил, что штрафы очень дисциплинируют водителей, отметив, что не знает «тех, кто их не платит».