Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

https://static.news.ru/photo/c6b47d84-fe7e-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка. Дом расположен в коттеджном посёлке Береста в Мякининской пойме.

Активист также потребовал возбудить административное дело по факту ограничения свободного доступа граждан к воде, сказано на интернет-странице штаба. В сообщении заявлено, что пристальное внимание на артиста обратили в связи с тем, что тот «активно поддерживает» Александра Лукашенко в борьбе с народом Белоруссии.

В частности, не осталось без внимания участие певца в записи ролика на песню «Любимую не отдают». Название композиции, как и главный её рефрен, оказались известной цитатой из предвыборного выступления президента республики. В записи также приняли участие и другие российские исполнители — Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой.

В своём обращении в надзорный орган Степанов сослался на Водный кодекс России, согласно которому у каждого гражданина есть право иметь доступ к водным объектам, а ширина береговой полосы общего пользования должна составлять 20 метров. За несоблюдение этого требования гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч.

В штабе Навального отметили, что постройки на подмосковном участке Киркорова перекрывают доступ к Москве-реке, поэтому должны быть снесены. Общественники выразили уверенность, что в ближайшее время «ведомства выпустят предписание о необходимости обеспечить доступ к воде». Если Киркоров самостоятельно не выполнит требования официальных структур, тогда на участок приедут экскаваторы и начнут снос без учёта воли владельца, считают активисты.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране.