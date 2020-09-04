Шоу-рекорд: фото победных дронов над Петербургом

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице проходят акции памяти граждан, погибших в результате террористических атак. Мероприятия проводят некоммерческие организации при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.

В этот день активисты НКО, молодёжных и ветеранских объединений отдают дань памяти тысячам соотечественников, ставших жертвами атак террористов в театральном центре на Дубровке, в школе в Беслане, в Будённовске, Первомайском,...