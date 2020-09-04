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Шоу-рекорд: фото победных дронов над Петербургом

13:24, 04 сентября 2020
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Живую картину из движущихся квадрокоптеров во время шоу «Мирное небо: рекорд-шоу дронов», посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны можно было наблюдать в Санкт-Петербурге. По сообщению организаторов, масштабное представление дронов побило мировой рекорд и будет зафиксировано в «Книге рекордов России».

Александр Демьянчук/ТАСС

EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

Петр Ковалев/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

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