Шоу-рекорд: фото победных дронов над Петербургом

Живую картину из движущихся квадрокоптеров во время шоу «Мирное небо: рекорд-шоу дронов», посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны можно было наблюдать в Санкт-Петербурге. По сообщению организаторов, масштабное представление дронов побило мировой рекорд и будет зафиксировано в «Книге рекордов России».
Александр Демьянчук/ТАСС
EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Алексей Даничев/РИА Новости
Петр Ковалев/ТАСС
Алексей Даничев/РИА Новости
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