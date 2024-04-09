SHOT: Юрий Дудь нарушил закон и может получить до двух лет колонии SHOT: Юрий Дудь может получить два года колонии за отказ от маркировки иноагента

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Юрий Дудь

Telegram-канал SHOT сообщает, что журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в России грозит уголовное дело и наказание вплоть до двух лет колонии. По его данным, это связано с тем, что блогер перестал ставить маркировку иноагента в своих выпусках и постах в соцсетях.

Канал обратил внимание, что накануне на YouTube у журналиста вышел новый выпуск, где он впервые с момента признания иноагентом отказался от соответствующей вставки. Как пишут авторы канала, на текущий момент в различных соцсетях у Дудя несколько десятков немаркированных публикаций. Каждая — это штраф до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении может быть возбуждено уголовное дело. SHOT напомнил, что максимальное наказание по иноагентской статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Юрий Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу обновленного закона о рекламе. Только на платформе YouTube он рискует потерять около 100 млн рублей.

Как считает продюсер Павел Рудченко, харизма и финансовые вливания со стороны Запада стали причиной, по которой видео Юрия Дудя стали такими популярными. По его словам, западные СМИ особенно интересовались Дудем из-за его «русофобской настроенности».