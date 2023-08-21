SHOT: у стюардессы «Уральских авиалиний» остановилось сердце во время рейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стюардессе «Уральских авиалиний» понадобилась экстренная помощь врача во время рейса Сочи — Москва, сообщает Telegram-канал SHOT. У нее произошел инсульт и остановилось сердце. Вернуть к жизни девушку помог глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, оказавшийся на борту.

По данным канала, инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров сразу после того, как борт набрал высоту. Капитан по громкой связи обратился за помощью к пассажирам.

Девушке невероятно повезло: одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце, — говорится в сообщении.

Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде. После приземления лайнера девушку госпитализировали.

Ранее стало известно, что туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана из-за отмены рейса 3F-477. Его должна была осуществить армянская авиакомпания FlyOne.

Рейс в итоге перенесли с 20 на 23 августа. Некоторые пассажиры улетели самолетом другой авиакомпании, однако деньги за билет на сорванный рейс им не вернули. Также был отменен рейс 3F-478, который должен был следовать из Екатеринбурга в Ереван 20 августа.